Infinix Hot 70 поступил в продажу

Сегодня базовый Infinix Hot 70 появился в продаже на мировой арене (правда, пока что лишь в некоторых странах вроде Бангладеша, но в будущем новинку доставят по всему миру — ранее компания это подтвердила). Infinix Hot 70 получил процессор MediaTek Helio G100 Ultimate, до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного накопителя. Также предусмотрен слот для карт памяти microSD. Смартфон оснащён 6,78-дюймовым LCD-дисплеем с HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц, плюс устройство имеет защиту по стандарту IP64 и боковой сканер отпечатков пальцев. На задней панели расположена основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.85 и автофокусом. Рядом находится светодиодная подсветка Active Halo, а для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. При этом смартфон работает на Android 16 с оболочкой XOS 16 и ИИ-функциями вроде One-tap AI FlashMemo, Folax и так далее. Компания обещает три крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности, что довольно неплохо по современным меркам. К сожалению, пока что стоимость гаджета сложно проанализировать, так как модель поступила в продажу только в паре стран в Азии. Но можно предположить, исходя из характеристик, что это представитель средней ценовой категории, который будет привлекать пользователей доступной ценой и свежей версией операционной системы Android. Это большое преимущество.