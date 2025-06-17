Infinix NOTE 50 появился в российской продаже

Компания Infinix дала старт российским продажам смартфонов NOTE 50, NOTE 50 Pro и NOTE 50 Pro+ 5G+. Новинки оценены в 20, 25 и 43 тысячи рублей соответственно. Напомним, что базовая модель имеет в своем оснащении 6,78-дюймовый экран AMOLED с разрешением 1080:2436 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, 6-нанометровую платформу MediaTek Helio G100 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц и модемом 4G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 2 Мп и AI-модуля, селфи-камеру разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 5200 мАч, поддержку 45-Вт проводной и 10-Вт обратной зарядок, предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой XOS 15, два динамика с настройкой от JBL и корпус с металлической рамой.

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