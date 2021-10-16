Infinix Note 11 Pro получил 120-Гц экран Компания Infinix официально представила смартфон Note 11 Pro, цена которого пока не раскрывается. Новинку оснастили 6,95-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой сенсорного слоя 180 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G96, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 13 Мп (телеобъектив) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, слотом для карт памяти microSD, стереодинамиками, 3,5-мм аудиогнездом, вибромотором Linear Motor, графитовой системой охлаждения и габаритами 173:78,4:8,7 мм. Компания Infinix официально представила смартфон Note 11 Pro, цена которого пока не раскрывается. Новинку оснастили 6,95-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой сенсорного слоя 180 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G96, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 13 Мп (телеобъектив) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, слотом для карт памяти microSD, стереодинамиками, 3,5-мм аудиогнездом, вибромотором Linear Motor, графитовой системой охлаждения и габаритами 173:78,4:8,7 мм. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 20:33 . Продукт - Infinix Note 11 Pro Комментарии и отзывы Infinix Note 11 Pro

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