Infinix Note 11 Pro получит 120-Гц дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Infinix Note 11 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,95-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G96, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 11 с прошивкой XOS 7.6, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешение 64 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и телефото-модулем с 30-кратным цифровым зумом, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 35- или 45-Вт зарядки и боковым дактилоскопическим сенсором.