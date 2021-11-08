Infinix Note 11S с аккумулятором 5000 мАч и быстрой зарядкой 33 Вт

В прошлом месяце произошла утечка информации о неизвестном смартфоне Infinix, и сегодня тайна была наконец раскрыта. Устройство запущено в Таиланде под названием Infinix Note 11S.

Чипсет Infinix Note 11S - Helio G96, он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На передней панели находится 6,95-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FullHD + и частотой обновления 120 Гц, а также частотой дискретизации касания 180 Гц. Модуль на задней панели имеет три камеры. Основная камера имеет датчик на 50 МП, а две другие - на 2 МП - одна для эффекта глубины, другая для макросъемки.

Infinix Note 11S работает под управлением Android 11 с оболочкой XOS - собственным пользовательским интерфейсом Infinix, в котором будут переработаны виджеты. В телефоне также есть место для двух карт nano-SIM, а также слот для карт памяти microSD. Аудиоразъем 3,5 мм также присутствует внизу, рядом с микрофоном и портом USB-C. В телефоне есть аккумулятор емкостью 5000 мАч с функцией зарядки на 33 Вт.