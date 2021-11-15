Infinix Note 11i получил 7-дюймовый экран

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Note 11i, главной особенностью которой стал 6,95-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080:2460 пикселей, соотношением сторон 20,5:9 и частотой дискретизации 180 Гц. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой Helio G85, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, ОС Android 11 «из коробки», боковым дактилоскопическим сенсором, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, двумя динамиками с поддержкой DTS, 3,5-мм аудиогнездом, двумя слотами для карт SIM с поддержкой 4G VoLTE, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, модулем GPS и симметричным интерфейсом USB-C. Цена смартфона составила 160 долларов.