Infinix Note 12 VIP оценен в 26 тысяч рублей

Компания Infinix представила в России смартфон Infinix Note 12 VIP, который появится в российской продаже 1 июля. Рекомендованная цена новинки составляет 33 тысячи рублей, но первым покупателям она достанется за 27 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон оснащается поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, 103 функциями защиты для безопасности смартфона, батареей ёмкостью 4500 мАч, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 2 Мп (замер глубины сцены), селфи-камерой на 16 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G96, вибромотором Dual X-Axis, девятислойной графеновой системой охлаждения, стереодинамиками, 3,5-мм аудиогнездом, размерами 163,5:76,7:7,9 мм и массой 198 граммов.

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