Infinix Note 40 Pro заряжает в сильный мороз

Компания Infinix опубликовала необычное видео с тестированием представленного недавно смартфона Note 40 Pro. Как известно, одной из особенностей новинки является технология Extreme-Temp. Она гарантирует бесперебойную работу смартфонов Note 40 при температурах до минус 20°C. Авторы видео отправились в лес, где успешно зарядили Note 40 Pro при температуре минус 17°C. Что ж, подобная «морозоустойчивость» может пригодиться потенциальным российским пользователям этого смартфона.

Напомним, что Infinix Note 40 Pro 5G характеризуется 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2436:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1300 нит, 6-нм однокристальной системой MediaTek Dimensity 7020, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация), 2 Мп и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 20-Вт беспроводной зарядок, фирменной оболочкой XOS 14 на базе ОС Android 14 и стереодинамиками JBL.
Официально: Realme Narzo 70 Pro 5G получит 67-Вт зарядку …
Компания Realme поделилась новыми подробностями о смартфоне Realme Narzo 70 Pro 5G, официальный релиз кот…
Google Pixel 8 получит ИИ Gemini Nano…
Когда компания Google официально объявила о запуске нейросети Gemini, она также раскрыла уровни данной си…
Xiaomi уже работает над Redmi K70 Ultra…
Авторитетный искатель утечек Digital Chat Station раздобыл подробности о флагманском смартфоне Redmi K70 …
Xiaomi 14 Ultra выйдет уже в феврале …
Китайский информатор Smart Pikachu сообщает, что флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra будет представлен у…
Poco X6 Pro протестировали в AnTuTu …
Компания Xiaomi опубликовала очередной тизер смартфона Poco X6 Pro, официальный релиз которого ожидается …
Российскую версию Realme 9 Pro обновят до Android 14 …
Компания Realme опубликовала перечень российских версий смартфонов, которые будут обновлены до Android 14…
Samsung Galaxy M14 4G оценен в 100 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy M14 4G, которая оценена на инд…
iPhone 16 станет причиной обвала продаж Apple…
Аналитик Минг-Чи Куо, который достаточно часто с высокой точностью предсказывает релиз продукции крупных …
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor