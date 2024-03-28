Infinix Note 40 Pro заряжает в сильный мороз

Компания Infinix опубликовала необычное видео с тестированием представленного недавно смартфона Note 40 Pro. Как известно, одной из особенностей новинки является технология Extreme-Temp. Она гарантирует бесперебойную работу смартфонов Note 40 при температурах до минус 20°C. Авторы видео отправились в лес, где успешно зарядили Note 40 Pro при температуре минус 17°C. Что ж, подобная «морозоустойчивость» может пригодиться потенциальным российским пользователям этого смартфона.

Напомним, что Infinix Note 40 Pro 5G характеризуется 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2436:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1300 нит, 6-нм однокристальной системой MediaTek Dimensity 7020, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация), 2 Мп и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 20-Вт беспроводной зарядок, фирменной оболочкой XOS 14 на базе ОС Android 14 и стереодинамиками JBL.