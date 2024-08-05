Infinix Note 40X 5G оценили в 180 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Note 40X 5G, которая появится в продаже на дебютном индийском рынке 9 августа по цене в 180 и 190 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300, ОЗУ LPDDR4X, встроенной памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2460:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп со светодиодной вспышкой, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, боковым дактилоскопом, стереодинамиками, модемом 5G, адаптерами Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и NFC, а также предустановленной прошивкой XOS 14 на основе ОС Android 14.