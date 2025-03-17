Infinix Note 50x показали на рендерах

Компания Infinix опубликовала официальные изображения смартфона Note 50x 5G+, который будет официально представлен 27 марта. Итак, аппарат выйдет в серой, зеленой и фиолетовой расцветках. Также производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300 Ultimate с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графическим адаптером Mali-G615 MP2 и модемом 5G, восьмиугольного блока основной камеры Gem-Cut, ИК-датчика, светодиодной подсветки Active Halo Light, реагирующей на уведомления, показатель зарядки или таймера для селфи-фото и корпуса с прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Ориентировочная цена устройства составляет 170 долларов.

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