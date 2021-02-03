Infinix SMART 5 будет запущен 11 февраля под новым брендом HOT 10 Play

Infinix - один из трех брендов Transsion, наиболее популярных в Африке. Но компания также хорошо представлена ​​в Индии.

Теперь компания собирается выпустить свой первый смартфон 2021 года в Индии в форме Infinix SMART 5 11 февраля. Смартфон Infinix SMART 5 изначально был представлен в Африке в середине августа 2020 г. И сейчас SMART 5, который будет запущен в Индии на следующей неделе, будет выпущен как HOT 10 Play. Проще говоря, Infinix SMART 5, запуск которого был официально подтвержден в Индии 11 февраля, будет иметь ребрендинг Infinix HOT 10 Play, согласно официальным тизерным постерам. Infinix HOT 10 Play ранее уже был сертифицирован в базе данных FCC.