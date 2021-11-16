Infinix Smart 5 Pro оценен в 85 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов доступной моделью Smart 5 Pro, цена которой составляет всего 85 долларов. Итак, новинку оснастили 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп в каплевидном вырезе, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Unisoc SC9863A с графикой PowerVR GE8322, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 18 Вт, слотом для двух SIM-карт и карты памяти microSD, дактилоскопом на тыльной панели и предустановленной ОС Android 11 с надстройкой XOS 7.6.