Infinix Smart 5 Pro оценен в 85 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов доступной моделью Smart 5 Pro, цена которой составляет всего 85 долларов. Итак, новинку оснастили 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп в каплевидном вырезе, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Unisoc SC9863A с графикой PowerVR GE8322, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 18 Вт, слотом для двух SIM-карт и карты памяти microSD, дактилоскопом на тыльной панели и предустановленной ОС Android 11 с надстройкой XOS 7.6.

Комментарии и отзывы Infinix Smart 5 Pro
Xiaomi 11 Lite 5G NE представят 15 сентября …
Xiaomi 11 Lite 5G NE представят 15 сентября Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон Xiaomi 11 Lite 5G New Edition будет представлен 15 сентября.…
Заменить дисплей на iPhone 13 проблематично…
Заменить дисплей на iPhone 13 проблематичноНа предыдущих iPhone требовались только базовые инструменты для замены дисплея iPhone, на новом iPhone вс…
Рендер Moto E30 очень похож на Moto E40…
Рендер Moto E30 очень похож на Moto E40Вчера Motorola анонсировала предстоящий запуск Moto E40 в Индии. Похоже, что на подходе еще одно устройст…
В DxOMark оценили камеру OnePlus Nord CE 5G…
В DxOMark оценили камеру OnePlus Nord CE 5GАвторитетная лаборатория DxOMark протестировала камеру недорогого смартфона OnePlus Nord CE 5G, который п…
Смартфон Realme Narzo 50A получит батарею на 6000 мАч…
Смартфон Realme Narzo 50A получит батарею на 6000 мАчКомпания Realme раскрыла некоторые параметры смартфона Narzo 50A, официальная презентация которого состои…
Xiaomi Mi 8 получил уникальные функции…
Xiaomi Mi 8 получил уникальные функцииВ прошлом месяце, вскоре после того, как Microsoft выпустила предварительную версию Windows 11, на смартф…
Realme GT Neo 2 получил 120-Гц AMOLED-дисплей…
Realme GT Neo 2 получил 120-Гц AMOLED-дисплейКомпания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью GT 2 Neo, которая оценена в 385 долларов за базо…
Защищенный Oukitel WP17 появился в продаже по сниженной цене…
Защищенный Oukitel WP17 появился в продаже по сниженной ценеКомпания Oukitel дала старт продажам защищенного смартфона Oukitel WP17, который был представлен нескольк…
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Обзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьникаОбзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьника
Обзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFCОбзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFC
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor