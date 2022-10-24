Infinix ZERO ULTRA с 200-Мп камерой оценен в 40 тысяч рублей Компания Infinix дала старт российским продажам флагманского смартфона ZERO ULTRA, который первое время будет доступен по цене в 40 тысяч рублей. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 920, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 5G, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, изогнутым 6,8-дюймовым AMOLED–экраном с разрешением Full HD+, динамической кадровой частотой до 120 Гц, тыльной камерой с модулями разрешением 200-Мп (датчик оптического формата 1/1,22 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик)и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 180 Вт . Компания Infinix дала старт российским продажам флагманского смартфона ZERO ULTRA, который первое время будет доступен по цене в 40 тысяч рублей. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 920, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 5G, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, изогнутым 6,8-дюймовым AMOLED–экраном с разрешением Full HD+, динамической кадровой частотой до 120 Гц, тыльной камерой с модулями разрешением 200-Мп (датчик оптического формата 1/1,22 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик)и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 180 Вт . Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 23:01 . Продукт - Infinix ZERO ULTRA

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