Infinix ZERO ULTRA с 200-Мп камерой оценен в 40 тысяч рублей

Компания Infinix дала старт российским продажам флагманского смартфона ZERO ULTRA, который первое время будет доступен по цене в 40 тысяч рублей. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 920, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 5G, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, изогнутым 6,8-дюймовым AMOLED–экраном с разрешением Full HD+, динамической кадровой частотой до 120 Гц, тыльной камерой с модулями разрешением 200-Мп (датчик оптического формата 1/1,22 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик)и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 180 Вт .