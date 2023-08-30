Infinix Zero 30 5G со 144-Гц экраном оценен в $300

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Zero 30 5G, которую можно отнести к среднебюджетному ценовому сегменту. Новинку оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 950 кд/м2, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8020, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 68 Вт, тыльной камерой на 108 Мп с оптической стабилизацией изображения и записью видео в 4K при 60fps, а также селфи-камерой разрешением 50 Мп. Цена смартфона составляет 300 долларов.

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