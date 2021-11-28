Infinix Zero 5G получит 120-Гц экран

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Infinix Zero 5G, который станет первой моделью китайской компании с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 900, AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, минимум 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Судя по фото, устройству также достанется тройная основная камера в стиле Oppo Find X3 Pro.

Ранее Infinix представила 85-долларовый смартфон Smart 5 Pro, который получил 6,52-дюймовым дисплей с разрешением HD+, сдвоенную тыльную камеру на 13 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт.