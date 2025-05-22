Infinix представила геймерский смартфон GT 30 Pro

Компания Infinix сегодня официально представила свой новый игровой смартфон GT 30 Pro, который пополнил обширную линейку устройств для геймеров. Новинка получила AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, мобильный процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate и аккумулятор на 5500 мАч (в некоторых регионах — 5200 мАч) с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной до 30 Вт. Дизайн корпуса GT 30 Pro выполнен в стиле Cyber Mecha Design 2.0 — смартфон украшают агрессивные линии и RGB-подсветка на тыльной панели. Отдельного внимания заслуживают ёмкостные триггеры GT — впервые в смартфонах Infinix. Эти кнопки обеспечивают минимальную задержку при управлении в играх и поддерживают дополнительные функции — переназначение команд и длинные нажатия в поддерживаемых играх.

Кроме того, GT 30 Pro оснащён 6,78-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Этот экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i, получил встроенный сканер отпечатков пальцев и фронтальную камеру на 13 Мп. Процессор смартфона работает в связке с 8 или 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителем объёмом до 512 ГБ. Основная камера — 108 Мп, дополненная 8-мегапиксельным ультрашироким модулем. Смартфон работает на оболочке XOS 15, основанной на Android 15, и поддерживает интеллектуальные функции Infinix AI, работающие на базе движка DeepSeek R1. За 300 долларов — прекрасное устройство.