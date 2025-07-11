Infinix представила новый смартфон Hot 60 5G

Компания Infinix сегодня официально представила ещё одну модель в линейке Hot 60 — это Hot 60 5G, и, в отличие от предыдущих версий серии, она получила полноценную поддержку 5G благодаря мобильному процессору MediaTek Dimensity 7020. Остальные представители линейки ограничиваются только 4G-подключением. Также смартфон оснащён плоским 6,7-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Panda Glass. Максимальная яркость экрана заявлена на уровне 700 нит, а в вырезе размещена фронтальная камера на 8 Мп. На тыльной панели устройства установлена основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.6, дополненная двумя дополнительными сенсорами, характеристики которых производитель не раскрывает.

Корпус устройства защищён от пыли и брызг по стандарту IP64, на боковой грани размещена отдельная кнопка AI, которая активирует фирменного голосового помощника Folax. Среди привычных вещей — 3,5-мм аудиоразъём, FM-радио и возможность расширения памяти с помощью карты microSD. За автономность отвечает аккумулятор на 5200 мАч, поддерживающий 18-ваттную зарядку, а также функции обратной зарядки. Хорошая новость в том, что смартфон работает под управлением оболочки XOS 15 на базе Android 15, при этом Infinix обещает два года обновлений безопасности. Модель будет доступна в четырёх цветах (Shadow Blue, Tundra Green, Sleek Black и Caramel Glow), стоимость обещают достаточно низкую — всё же устройство бюджетное.