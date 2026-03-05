Infinix представила стильный Note 60 Ultra Design by Pininfarina

Компания Infinix представила модели Note 60 и Note 60 Pro в середине февраля, однако самое интересное устройство оставила напоследок — Infinix Note 60 Ultra Design by Pininfarina. Над дизайном этой модели впервые в истории бренда работала легендарная итальянская студия Pininfarina. Кроме того, смартфон стал первым устройством компании с поддержкой двусторонних спутниковых звонков, а не только обмена сообщениями, причём эта функция работает сразу в нескольких странах. Смартфон получил корпус с рамкой из высокопрочного алюминиевого сплава, на задней панели расположен уникальный модуль Uni-Chassis Camera Module — единый лист стекла Corning Gorilla Glass Victus, который закрывает тройную камеру, точечный матричный дисплей и ещё один необычный элемент.

Под стеклом Uni-Chassis расположена основная камера на 200 Мп, основанная на сенсоре Samsung ISOCELL HPE формата 1/1.4 дюйма, этот модуль также поддерживает 2-кратный зум без потери качества. Для более дальних снимков предусмотрена перископическая камера на 50 Мп на базе сенсора Samsung ISOCELL JN5 с оптическим увеличением 3,5x и 7-кратным зумом за счёт возможностей сенсора. В основе устройства установлен процессор MediaTek Dimensity 8400, выполненный по 4-нм техпроцессу. Он использует архитектуру с исключительно производительными ядрами — 8 ядер Cortex-A725, а за графику отвечает Mali-G720 MC7. Смартфон доступен в двух конфигурациях — с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ.