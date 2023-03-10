Infinix представила уникальную технологию быстрой зарядки

Сегодня компания Infinix официально представила свою новейшую технологию проводной и беспроводной зарядки, которая должна в ближайшем будущем существенно изменить порядок сил на рынке. Дело в том, что теперь производитель предоставляет возможность заряжать смартфон по проводу с мощностью зарядки в 260 Вт, чего более чем достаточно, чтобы ваш смартфон заряжался с нуля до 100%, буквально за несколько минут. При этом стоит понимать, что если пользователь будет на постоянной основе использовать максимальную мощность зарядки в 260 Вт, то его батарея будет достаточно быстро деградировать, так как чем больше подаётся нагрузка на ячейки аккумулятора, тем быстрее они теряют свою максимальную ёмкость. Вероятно, производитель решил данную проблему за счёт специальной технологии контроля мощности зарядки.

Это значит, что если пользователю не нужна быстрая зарядка, и он может позволить себе заряжать смартфон в течение всей ночи, то зарядка будет подавать на смартфон достаточно низкую мощность, чтобы аккумуляторная батарея не деградировала слишком быстро. Также производитель анонсировал беспроводную зарядку, которая предоставляет доступ к мощности в 110 Вт. Это очень интересное решение, потому что пользователь может не использовать проводную зарядку вовсе, просто используя беспроводную станцию, что гораздо комфортнее и удобнее в определённых ситуациях. Будем надеяться, что данные зарядки и смартфоны с поддержкой данных технологий вскоре появится и на нашем рынке.