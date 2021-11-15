Infinix представляет Note 11i и Hot 11 Play

Infinix только что представила два новых телефона серии Note и Hot. Направленная на развивающиеся рынки, прежде всего в Африке, компания выпустила Note 11i и Hot 11 Play, оба с чипсетами Mediatek и емкими батареями. Телефоны стоят меньше 200 долларов и пока доступны только в обычных магазинах.

Infinix Hot 11 Play является более доступным из этого дуэта и оснащен чипсетом Helio G35. Дисплей представляет собой ЖК-дисплей с диагональю 6,82 дюйма с разрешением 720 пикселей и выемкой в ​​виде капли для 8-мегапиксельной камеры. Вы получаете две камеры сзади - основную на 13 МП и датчик глубины на 2 МП. Infinix оснастила Hot 11 Play длинным лотком для карт, в котором можно разместить две нано-SIM-карты и одну карту microSD. Телефон загружает Android с интерфейсом XOS наверху. Пожалуй, самой захватывающей особенностью Hot 11 Play является его батарея емкостью 6000 мАч. Другие особенности включают сканер отпечатков пальцев на задней панели, поддержку Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac.

Infinix Note 11i оснащен чипсетом Helio G85 и огромным 6,95-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1080p. В центре расположилась селфи-камера на 16 МП, а сзади - основной блок на 48 МП и пара дополнительных 2 МП.

Телефон поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Он предлагается только в обычных розничных магазинах и вы можете выбрать один из трех цветов - черный, зеленый или синий.