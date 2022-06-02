Infinix привезла в Россию два доступных смартфона серии HOT с емкими батареями

Компания Infinix представила для России обновленную линейку смартфонов HOT. В нее вошли модели HOT 12 PLAY NFC и HOT 12i.

Оба смартфона оснастили экраном на 6,82 дюйма c разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Объем внутренней памяти составляет 64 Гбайт, а оперативной 4 Гбайт, которую можно еще расширить до 7 Гб за счет использования внутренней памяти.
v Infinix HOT 12 PLAY NFC получил аккумулятор ёмкостью на 6000 мАч, а Infinix HOT12i чуть меньший на 5000 мАч. Предусмотрена функция Power Marathon, позволяющая оставаться на связи при практически нулевом заряде батареи. На задних крышках смартфонов установлены сканеры отпечатка пальца. Также есть поддержка технология разблокировки по лицу.

HOT 12 PLAY NFC и Infinix HOT12i оснащены фронтальной камерой на 8 Мпикс с искусственным интеллектом. Infinix HOT 12i получил основной модуль на 13 Мпикс и два второстепенных для размытия заднего фона и работы искусственного интеллекта. У HOT 12 PLAY тот же набор, за исключением отсутствия модуля для размытия заднего фона.

Цены

    Infinix HOT 12 PLAY NFC — 12 990 рублей (10 990 рублей по промо акции);
    Infinix HOT 12i — 11 990 рублей (9 990 рублей по промо акции);

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