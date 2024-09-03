Infinix запускает в продажу ноутбук INBOOK Air Pro+…

Компания Infinix анонсировала старт продаж своего нового ноутбука INBOOK Air Pro+ в России. Эта легкая и компактная модель весит всего 1 кг и обладает толщиной корпуса в 4,5 мм, что делает его идеальным выбором для активных пользователей, часто работающих в движении и ведущих многозадачный образ жизни.Ноутбук оснащен 14-дюймовым 2.8K OLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц, предлагающим яркое и детализированное изображение с 100% охватом цветового пространства DCI-P3, что обеспечивает естественную и насыщенную цветопередачу. Благодаря яркости в 440 нит, пользователи смогут комфортно работать даже в условиях яркого солнечного света.

Цены

i5 1335U 16 Гб/512 Гб – 79 990 ₽ (76 990 ₽ до 16.09.2024)

i7 1355U 16 Гб/1 Тб – 99 990 ₽ (89 990 ₽ до 16.09.2024)

i7 1355U 32 Гб/1 Тб – 109 990 ₽ (103 990 ₽ до 16.09.2024)

INBOOK Air Pro+ оборудован процессорами Intel 13-го поколения (i5 и i7) с возможностью установки до 32 Гб оперативной памяти и SSD-накопителями объемом 512 Гб или 1 Тб. Батарея емкостью 57 Вт*ч гарантирует более 10 часов автономной работы, что особенно важно для постоянных поездок и длительных рабочих сессий.Одной из ключевых особенностей новинки является усовершенствованная система охлаждения с компактным вентилятором и тепловыми трубками, обеспечивающими эффективный отвод тепла. Функция быстрого распознавания лиц Windows Hello и возможность быстрого обмена данными через Flash Link повышают удобство и безопасность работы с устройством.INBOOK Air Pro+ доступен в России в нескольких комплектациях по следующим ценам: