Infinix запускает в продажу ноутбук INBOOK Air Pro+

Компания Infinix анонсировала старт продаж своего нового ноутбука INBOOK Air Pro+ в России. Эта легкая и компактная модель весит всего 1 кг и обладает толщиной корпуса в 4,5 мм, что делает его идеальным выбором для активных пользователей, часто работающих в движении и ведущих многозадачный образ жизни.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым 2.8K OLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц, предлагающим яркое и детализированное изображение с 100% охватом цветового пространства DCI-P3, что обеспечивает естественную и насыщенную цветопередачу. Благодаря яркости в 440 нит, пользователи смогут комфортно работать даже в условиях яркого солнечного света.

INBOOK Air Pro+ оборудован процессорами Intel 13-го поколения (i5 и i7) с возможностью установки до 32 Гб оперативной памяти и SSD-накопителями объемом 512 Гб или 1 Тб. Батарея емкостью 57 Вт*ч гарантирует более 10 часов автономной работы, что особенно важно для постоянных поездок и длительных рабочих сессий.

Одной из ключевых особенностей новинки является усовершенствованная система охлаждения с компактным вентилятором и тепловыми трубками, обеспечивающими эффективный отвод тепла. Функция быстрого распознавания лиц Windows Hello и возможность быстрого обмена данными через Flash Link повышают удобство и безопасность работы с устройством.

Цены

INBOOK Air Pro+ доступен в России в нескольких комплектациях по следующим ценам:
  • i5 1335U 16 Гб/512 Гб – 79 990 ₽ (76 990 ₽ до 16.09.2024)
  • i7 1355U 16 Гб/1 Тб – 99 990 ₽ (89 990 ₽ до 16.09.2024)
  • i7 1355U 32 Гб/1 Тб – 109 990 ₽ (103 990 ₽ до 16.09.2024)

    • Infinix запускает в продажу ноутбук INBOOK Air Pro+…
    Компания Infinix анонсировала старт продаж своего нового ноутбука INBOOK Air Pro+ в России. Эта легкая и …
    Новые MacBook Pro получат более быстрые порты Thunderbolt…
    Новые модели планшета iPad Pro с диагональю дисплея в 11 и 13 дюймов оснащены новейшим процессором M4 от …
    Игровой ноутбук Red Magic Titan 16 Pro готов к выходу…
    Компания ZTE объявила о скором релизе игрового ноутбука Red Magic Titan 16 Pro, который, как предполагает…
    Ноутбук Machcreator Vision L15 оценили в 100 тысяч рублей …
    Отечественные ритейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо» выпустили в российскую продажу ноутбуки Machcreator Prime…
    Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ получил APU AMD Ryzen AI 300…
    Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделями MSI Stealth A16 AI+ и Creator A16 AI+, которые, как…
    Складной MacBook перенесли на 2027 год…
    Вчера Мин-Чи Куо, аналитик достаточно известной компании TF International Securities, официально заявил, …
    Ноутбук Huawei MateBook GT 14 получил экран 3:2…
    Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделями MateBook GT 14 на основе процессоров Intel Core …
    ASUS представила новые ноутбуки ROG Zephyrus и TUF Gaming…
    Сегодня компания ASUS официально выпустила в релиз производительные геймерский ноутбуки линейки ROG Zephy…
    Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
    Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
    Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024
    Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
    МегаОбзор
    ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
    2006-2024
    © MegaObzor