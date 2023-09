Infinix запускает в продажу смартфон ZERO 30 5G с возможностью записи видео в 4K 60 fps

Компания Infinix провела в Москве презентацию, в рамках которой представила смартфон ZERO 30 5G. Это устройство сочетает в себе передовые функции видеосъемки и высокую производительность, предлагая пользователям уникальный опыт.Одним из ключевых преимуществ смартфона Infinix ZERO 30 5G является его способность записывать видео в формате UltraHD (4K) на фронтальную камеру с разрешением 50 мегапикселей при частоте 60 кадров в секунду. Эта функция ранее была доступна только на флагманских моделях в более высокой ценовой категории. Теперь пользователи ZERO 30 5G смогут создавать захватывающие видеоролики с высокой детализацией и использовать различные режимы видеосъемки, чтобы ощутить себя настоящими кинорежиссерами.

Но камера не единственное преимущество ZERO 30 5G. Основная камера на 108 Мп использует большой сенсор и объектив, который позволяет снимать потрясающие фотографии даже в сложных условиях освещения. Оптическая и электронная стабилизация изображения обеспечивают четкость и стабильность при съемке фото и видео. Кроме того, вспомогательная камера на 13 Мп с углом обзора 120° и возможностью тройного зума позволяет пользователям делать качественные и креативные снимки.Infinix ZERO 30 5G обладает не только отличными камерами, но и элегантным дизайном. С изогнутым 3D-дисплеем под углом 60° и тонкими рамками он обеспечивает комфортное использование и привлекательный внешний вид. Защита от повреждений стеклом Corning® Gorilla® Glass на передней и задней поверхностях добавляет прочности и надежности.

Доступность

Смартфон оснащен AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает гладкую навигацию и подлинное отображение контента. Процессор Dimensity 8020 и 12 Гб оперативной памяти гарантируют плавную работу и быстрое переключение между приложениями. Infinix ZERO 30 5G также предлагает возможность расширить оперативную память до 21 Гб, чтобы удовлетворить все потребности пользователей.Infinix ZERO 30 5G доступен на российском рынке сегодня, начиная с цены 36 990 рублей. В честь старта продаж, покупатели могут воспользоваться специальной промо-ценой 32 990 рублей. Устройство представлено в трех стильных цветах: Золотой Час, Пурпурная Фантазия и Римский Зеленый.