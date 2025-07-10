Официально: HONOR X70 5G получит защиту от воды

Компания HONOR поделилась новыми подробностями о смартфоне HONOR X70 5G, официальный дебют которого запланирован на 15 июля. Итак, аппарат получит защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K, IP69, IP68 и IP66. Также было подтверждено наличие батареи ёмкостью 8300 мАч, поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки, сдвоенной основной камеры, а также расцветок Vermillion Red, Bamboo Green, Moon Shadow White и Phantom Night Black.

Предполагается, что смартфон оснастят 6,79-дюймовым плоским экраном с разрешением 1,5K, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 c максимальной частотой 2,3 ГГц, графикой Adreno 810 и модемом 5G, до 512 ГБ встроенной памяти и корпусом толщиной 7,7 мм и массой 193 грамма.