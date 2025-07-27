Смартфон OPPO Reno 14 FS 5G получит защиту от воды

Профильное издание XpertPick опубликовало качественные изображения и технические параметры смартфона OPPO Reno 14 FS 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2370:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим ускорителем Adreno 710 и модемом 5G, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленную ОС Android 15 с прошивкой ColorOS 15, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, а также корпус с размерами 158,2:75:7,76 мм и массой 181 грамм.