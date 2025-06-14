Xiaomi 16 Pro окажется компактным смартфоном

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 16 Pro, официальный релиз которого ожидается грядущим летом. Утверждается, что китайский производитель решил устроить «ренейминг» своих флагманов в стиле Apple. Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro будут компактными моделями с 6,3-дюймовыми экранами, Xiaomi 16 Pro Max получит 6,8-дюймовый дисплей, а топовый Xiaomi 16 Ultra выйдет позже и будет самым технологичным смартфоном компании.

Что касается Xiaomi 16 Pro, то ему приписывают наличие плоского экрана, основной камеры с 50-Мп главным модулем на крупном датчике изображения и 50-Мп перископным модулем, ультразвукового сканера отпечатка пальца, поддержки 100-Вт проводной зарядки, беспроводной катушки и очень ёмкого аккумулятора.
Google выпустила невероятно дорогую подписку AI Ultra…
Сегодня компания Google представила новый подписочный тариф на ИИ-сервисы под названием AI Ultra с доступ…
CRM на iPhone: инструмент для управления бизнесом в вашем ка…
Современный бизнес требует мобильности и оперативного реагирования. Упущенный звонок, затерявшееся соо…
DxOMark оценили автономность Motorola Edge 60 Pro…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования автономности смартфона Motorola Edge 60 Pro, кот…
Флагман Sony Xperia 1 VII показали в трех расцветках…
Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными рендерами и пресс-изображениями флагманского …
Samsung не будет сильно улучшать камеру до Galaxy S28…
Профильный ресурс Android Headlines принес плохие новости о развитии фотовозможностей в грядущих флагманс…
Realme GT7 получит 50-Мп камеру на базе сенсора Sony IMX896…
Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Realme GT7, официальный релиз которого ожидается у…
Смартфон Infinix NOTE 50s 5G+ готов к выходу …
Компания Infinix опубликовала подробности о смартфоне NOTE 50s 5G+, который будет представлен в Индии уже…
Vivo X Fold 5 приписывают процессор Snapdragon 8 Gen 3…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился обновленными сведениями о складном смартфоне Vivo X …
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor