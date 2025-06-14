Xiaomi 16 Pro окажется компактным смартфоном

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 16 Pro, официальный релиз которого ожидается грядущим летом. Утверждается, что китайский производитель решил устроить «ренейминг» своих флагманов в стиле Apple. Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro будут компактными моделями с 6,3-дюймовыми экранами, Xiaomi 16 Pro Max получит 6,8-дюймовый дисплей, а топовый Xiaomi 16 Ultra выйдет позже и будет самым технологичным смартфоном компании.

Что касается Xiaomi 16 Pro, то ему приписывают наличие плоского экрана, основной камеры с 50-Мп главным модулем на крупном датчике изображения и 50-Мп перископным модулем, ультразвукового сканера отпечатка пальца, поддержки 100-Вт проводной зарядки, беспроводной катушки и очень ёмкого аккумулятора.