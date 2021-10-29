Информация о Realme Q3T

Новый смартфон Realme был указан на странице сертифицированных устройств China Telecom и получил название Q3T. Однако после дальнейшего поиска выяснилось, что это смартфон, который станет эксклюзивом для оператора связи. Он имеет тот же чипсет Snapdragon 778G, в паре с 8/256 ГБ памяти, с ценой 250 долларов.

Realme Q3T изображен с тремя камерами на задней панели - основная 48MP в сочетании с двумя вспомогательными 2-мегапиксельными камерами. На передней панели находится 6,6-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD + с отверстием в левом углу для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Наиболее определенным подтверждением идентичности Q3T и Q3 является одинаковый вес 199 г и размеры 164,4x75,8x8,5 мм. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Выпуск телефона за пределами Китая маловероятен, но даже если это произойдет, скорее всего, он получит еще один ребрендинг.