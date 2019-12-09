Инновационная технология в смартфоне Redmi K30

2019-12-09, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Redmi K30; [98]
Сегодня компания Xiaomi выложила тизер какой-то совершенно инновационной технологии в смартфоне Redmi K30, который анонсируют уже завтра.

Каких-либо подсказок, чтобы фанаты смогли разгадать, о какой же технологии идет речь, совершенно нет. Предположительно это 120-Гц дисплей, ведь на фотографии нам показали именно экран аппарата. Напомним, что новинке также приписывают новую однокристальную систему Snapdragon 765G, основную квадрокамеру, двойную селфи-камеру, батарею на 4500 мАч и поддержу 30- Вт быстрой зарядки.


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