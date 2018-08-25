Inoi запустила продажи смартфона Inoi 3

Новый аппарат от компании Inoi доступен в официальном онлайн-магазине в двух цветовых вариантах – золотом и черном.Тыльная камера снабжена двумя оптическими сенсорами на 8 МП и функцией автофокуса. Лицевую камеру оснастили оптикой с разрешением 5 МП. Батарея смартфона имеет небольшую емкость, которая составляет всего 2250 мАч. Новинка несет на борту три слота: два для SIM-карт и один для карт памяти.Экран новинки небольшой по современным меркам: всего 5 дюймов, зато имеет модный формат 18:9. Электронная схема гаджета базируется на 4-ядерном мобильном чипсете MTK6739. На борту установлено 8 ГБ энергонезависимой памяти и 1 ГБ ОЗУ.Стоимость смартфона составит 4900 тысяч рублей.