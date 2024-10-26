Инсайдер: OnePlus 13 mini уже в разработке

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания OnePlus разрабатывает компактный смартфон с плоским 6,1-6,3-дюймовым дисплеем. Утверждается, что это флагманский или субфлагманский аппарат, который может получить название OnePlus 13 mini.

Напомним, что в ближайшее время ожидается выход флагманской модели OnePlus 13, которая получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5x, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, экран 2K BOE X2 второго поколения и чипом дисплея P2, 50-Мп основную камеру с главным датчиком LYT808, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, ультразвуковой дактилоскоп, защиту от пыли и влаги в соответствии со степенями IP68/69 и предустановленную ОС Android 15.