Инсайдер оценил смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra

Надежный информатор Дохён Ким поделился впечатлениями от работы флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra, официальный релиз которого запланирован на 1 февраля. По его словам, новинка не получила крупных улучшений, каких ждали фанаты. Из плюсов устройства он отметил высокую производительность, улучшенный звук и тактильные улучшения. Больше всего положительных изменений получила основная камера.

Ранее Galaxy S23 Ultra протестировали в бенчмарке Geekbench Vulkan, где он набрал 10744 баллов. Предыдущее поколение в лице Samsung Galaxy S22 Ultra набирает 6848 баллов. Столь высокая производительность вызвана использованием специальной версии платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, тактовая частота которого увеличена до 3,36 ГГц.
Samsung выпустила финальную версию One UI 5.0 на базе Androi…
Компания Samsung выпустила финальную версию обновления One UI 5.0 на базе Android 13 для смартфона Galaxy…
OnePlus 11 представят 5 января…
На протяжении нескольких недель инсайдеры уверенно публиковали новости о том, что OnePlus 11 будет официа…
Служба спутниковой связи Emergency SOS заработает в Европе…
В ходе презентации смартфонов линейки iPhone 14 представители компании Apple официально анонсировали новы…
Названы цены на Samsung Galaxy S23…
До официального анонса смартфонов Samsung Galaxy S23 осталось меньше недели, так что количества интересно…
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник…
Компания HUAWEI недавно начала продавать среднебюджетную модель Nova 10. Ее примечательной чертой стала н…
Oppo Reno9 Pro+ получит от 16 ГБ ОЗУ …
Компания Oppo в своем магазине на Jingdong не только начала принимать предзаказы на смартфон Oppo Reno9 P…
Vivo X90 Pro+ и Vivo X90 показали на фото…
В сети появилась подборка живых фотографий смартфонов Vivo X90 Pro+ и Vivo X90, которые были представлены…
Vivo S16 получил процессор Snapdragon 870…
Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Vivo 16, который будет стоить 360, 385, 430 и 475 долл…
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor