Инсайдер оценил смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra

Надежный информатор Дохён Ким поделился впечатлениями от работы флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra, официальный релиз которого запланирован на 1 февраля. По его словам, новинка не получила крупных улучшений, каких ждали фанаты. Из плюсов устройства он отметил высокую производительность, улучшенный звук и тактильные улучшения. Больше всего положительных изменений получила основная камера.

Ранее Galaxy S23 Ultra протестировали в бенчмарке Geekbench Vulkan, где он набрал 10744 баллов. Предыдущее поколение в лице Samsung Galaxy S22 Ultra набирает 6848 баллов. Столь высокая производительность вызвана использованием специальной версии платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, тактовая частота которого увеличена до 3,36 ГГц.