Инсайдер опроверг слухи о чипе в Galaxy S24

Вчера сразу несколько крупных инсайдеров сообщили, что компания Samsung существенно пересмотрела свои приоритеты и что производитель уже работает над флагманом следующего поколения. Плохая новость заключалась в том, что Galaxy S24, если верить этой информации, будет использовать процессор Exynos 2400 вместо Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Хотя это может показаться довольно мелкой деталью, мы прекрасно знакомы с историей Samsung с Exynos-чипами. Это, возможно, одна из причин, по которой многие люди не обновляют свои смартфоны бренда, ведь собственный чип компании сильно уступает конкуренту по производительности. Впрочем, теперь мы имеем сообщение от известного информатора, что вероятность использования чипа Exynos 2400 в Galaxy S24 от компании Samsung равна нулю. Это крайне хорошие новости, потому что ранее данный источник не ошибался.

Информатор упомянул, что процесс изготовления чипа на 4 нм — не единственная проблема Exynos-чипсетов, так как в дизайне системы на кристалле есть некоторые другие недостатки. Например, у производителя есть проблемы с проектированием системы на кристалле Exynos 2400, так как данный чип должным образом охладить будет трудно, но компания вынуждена этим заниматься, потому что в противном случае флагман будет перегреваться. И если этого недостаточно, стоит отметить, что Samsung и Qualcomm договорились о том, что южнокорейская технологическая компания будет использовать процессоры Qualcomm в своих флагманских процессорах в обозримом будущем. Таким образом, есть достаточно доказательств, которые свидетельствуют о том, что Exynos 2400 не будет использоваться в Galaxy S24.