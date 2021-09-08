Инсайдер показал дизайн iPhone 14

Вчера Apple разослала приглашения на мероприятие, запланированное на вторник, 14 сентября. Это мероприятие касается серии смартфонов iPhone 13 и других продуктов, которые компания планирует представить на следующей неделе. В то время как многие люди в восторге от iPhone следующего поколения, новая утечка показала, что их волнение должно быть направлено на iPhone 14. Да, iPhone 14 только что просочился в сеть в формате рендеров, и дизайн данного смартфона существенно отличается от всего, что мы видели ранее. Утечка исходит от Джона Проссера из Front Page Tech, который раскрыл дизайн iPhone 14 — считается, что рендеры основаны на изображениях дизайна, предоставленных внутренними источниками. Большое изменение, которое приносит iPhone 14 Pro Max, — это центральный дисплей с отверстиями, который заменяет собой выемку, которая украшала переднюю часть смартфонов Apple со времен iPhone X с 2017 года.

Однако есть вероятность, что Apple сохранит выемку для других моделей более низкого уровня. Если вам интересно, где находится Face ID, Джон Проссер сказал, что датчики, скорее всего, теперь находятся под дисплеем. Apple, по словам инсайдера, также немного изменила дизайн задней панели. Хотя расположение камеры практически не изменилось, датчики теперь находятся на одном уровне с остальной частью корпуса. Еще одно большое изменение, которое более или менее является возвращением к более раннему дизайну, — это форма кнопок регулировки громкости.