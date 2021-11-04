Инсайдер раскрыл цвета и старт продаж Samsung Galaxy S22

Samsung работает над следующим поколением флагманских смартфонов серии Galaxy S — Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra. На этот раз ожидается, что компания выпустит свои устройства в феврале, а не в январе. А теперь, в преддверии выпуска смартфонов, их цветовые решения просочились в сеть. Стандартные Galaxy S22 и S22 Plus будут представлены в пяти цветах — черном, зеленом, розовом, золотом и белом, а Galaxy S22 Ultra — в черном, темно-красном, зеленом и белом цветах. Обратите внимание, что не все варианты цвета будут доступны в каждом регионе, поскольку некоторые оттенки будут эксклюзивными для определенных регионов. В настоящее время нет информации о цветовых вариантах в зависимости от региона, в котором они доступны, но ранее компания уже делала определенные оттенки эксклюзивными для Китая, например.

Также известный инсайдер Росс Янг недавно заявил, что смартфоны серии Samsung Galaxy S22 поступят в массовое производство в течение первой недели декабря. Если это правда, то компании потребуется еще некоторое время, чтобы достичь уровня, на котором она будет удовлетворена количеством произведенных единиц для официального старта продаж. Кроме того, это означает, что смартфоны серии Galaxy S22 будут доступны для покупки в феврале — серия Samsung Galaxy S21, производство которой началось в конце октября или начале ноября прошлого года, была доступна в начале этого года в январе. К сожалению, информации о стоимости пока что нет, но все характеристики смартфонов уже давно слиты в сеть.