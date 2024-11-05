Инсайдер раскрыл дату выхода Xiaomi 15 Ultra

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что топовый камерофон Xiaomi 15 Ultra будет представлен в январе этого года. Также источник раскрыл подробности об основной камере грядущей новинки. Аппарат получит главный модуль на базе дюймового сенсора Sony IMX989 (LYT900) с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и светосилой f/1.6, а также 200-Мп перископный модуль с 4.1-кратным оптическим зумом, сенсором оптического формата 1/1,4 дюйма и плавающей линзой для макросъемки. Что до аппаратной основы, то здесь будет использоваться 3-нанометровый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite.