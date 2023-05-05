Инсайдер раскрыл дизайн Oppo Reno 10 Pro

Авторитетный информатор OnLeaks опубликовал качественные изображения смартфона Oppo Reno 10 Pro, который еще не был представлен официально. Как и предыдущие утечки от менее именитых информаторов, новые рендеры обращают на себя внимание необычным дизайном основной камеры. Все дело в сдвинутом влево нижнем модуле. По данным источника, размеры устройства составляют 163,2:74,2:7,9 мм.

По предварительным данным, смартфон получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, однокристальную систему MediaTek Dimensity 8200, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тройную основную камеру с модулями разрешение 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телефото), а также поддержку 100-Вт зарядки.