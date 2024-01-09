Инсайдер раскрыл европейские цены на Samsung Galaxy S24

Авторитетный информатор Роланд Квандт раскрыл цены на флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S24 для итальянского рынка. Итак, Samsung Galaxy S24 обойдется в 900 и 960 евро за версии с 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти. За Galaxy S24 Plus попросят 1150 и 1270 евро в тех же конфигурациях. Наконец, топовый Galaxy S24 Ultra – будет стоить 1450, 1570 и 1810 евро за варианты с 256, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти.

Ранее сообщалось, что Galaxy S24 Ultra оснастят флагманской 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, экраном с разрешением 2K и максимальной яркостью 2600 кд/м2, основной камерой с главным модулем на 200 Мп и двумя модулями с 3-кратным и 5-кратным оптическим зумом, а также титановой рамкой корпуса.