Инсайдер раскрыл характеристики смартфона Xiaomi 18T

Компания Xiaomi представила смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max в Китае ещё в сентябре, а теперь компания подтвердила, что глобальный запуск обеих моделей состоится 17 ноября. Однако для покупателей из некоторых регионов мира есть неприятные новости. По информации инсайдера, Xiaomi 18 Pro Max, топовая версия флагманского смартфона, не появится на некоторых рынках мира, включая Индию — крупнейший из рынков после Китая и США. Обычный Xiaomi 18 Pro доберётся практически до всех стран за пределами Китая, но его выход в отдельных регионах ожидается только в декабре. Тот же источник поделился предполагаемыми характеристиками будущего Xiaomi 18T, который также должен выйти в обозримом будущем.

Смартфону приписывают процессор MediaTek Dimensity 8600, плоский OLED-дисплей LTPS с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 или 185 Гц. Устройство якобы получит оперативную память LPDDR5X, накопитель UFS 4.1 и операционную систему Android 17 с оболочкой HyperOS 4. Среди других ожидаемых особенностей — защита от воды и пыли по стандарту IP69, подэкранный сканер отпечатков пальцев и фронтальная камера на 32 Мп. Основная камера получит главный датчик на 200 Мп, сверхширокоугольный на 50 Мп (предположительно Samsung ISOCELL JN5) и перископический телеобъектив на 50 Мп. Сроки выхода Xiaomi 18T пока неизвестны — для сравнения, предшественник в лице Xiaomi 17T был официально представлен только в мае этого года, поэтому до появления новой модели может пройти ещё немало времени.
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