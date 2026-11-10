Инсайдер раскрыл характеристики смартфона Xiaomi 18T

Смартфону приписывают процессор MediaTek Dimensity 8600, плоский OLED-дисплей LTPS с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 или 185 Гц. Устройство якобы получит оперативную память LPDDR5X, накопитель UFS 4.1 и операционную систему Android 17 с оболочкой HyperOS 4. Среди других ожидаемых особенностей — защита от воды и пыли по стандарту IP69, подэкранный сканер отпечатков пальцев и фронтальная камера на 32 Мп. Основная камера получит главный датчик на 200 Мп, сверхширокоугольный на 50 Мп (предположительно Samsung ISOCELL JN5) и перископический телеобъектив на 50 Мп. Сроки выхода Xiaomi 18T пока неизвестны — для сравнения, предшественник в лице Xiaomi 17T был официально представлен только в мае этого года, поэтому до появления новой модели может пройти ещё немало времени.