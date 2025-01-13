Инсайдер раскрыл параметры REDMI Turbo 4 Pro

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне REDMI Turbo 4 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью более 7000 мАч, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Elite, плоским экраном с разрешением 1.5K, стеклянной тыльной панелью и металлической боковой рамкой.

Напомним, что представленный в начале года REDMI Turbo 4, характеризуется 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и частотой ШИМ-регулирования 1920 Гц, селфи-камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400 Ultra, испарительной камерой на 5000 мм², батареей ёмкостью 6550 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G, модулем NFC, стереодинамиками и защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.
Смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro получит 185-Гц экран…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о геймерском смартфоне ASUS ROG…
Смартфон HMD Ridge 5G получит 90-Гц экран …
Сетевой информатор smashx_60 поделился первым изображением и подробностями о смартфоне HMD Ridge 5G, кото…
Honor Magic 7 Lite получит ударопрочный корпус…
Компания Honor опубликовала видеотизер смартфона Magic 7 Lite, раскрывающий одну из его главных особеннос…
OnePlus Ace 5V может получить аккумулятор на 7000 мАч …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что в компании OPPO сейчас тестируют некий 6,7-дюймо…
Официально: iQOO 13 оснастят батареей на 6150 мАч…
Компания iQOO объявила, что смартфон iQOO 13 получит аккумулятор ёмкостью 6150 мАч и комплектный адаптер …
Экран Google Pixel 9 Pro XL признан лучшим в мире …
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования экранов флагманских смартфонов Google Pixel 9 Pr…
Samsung Galaxy S25 Slim засветился в сети …
В базе данных IMEI обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy S25 Slim, релиз которого ожидается ве…
Samsung готовится к релизу смартфона Galaxy A26…
В декабре прошлого года компания Samsung официально представила смартфон Galaxy A25 доступного сегмента, …
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor