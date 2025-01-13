Инсайдер раскрыл параметры REDMI Turbo 4 Pro

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне REDMI Turbo 4 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью более 7000 мАч, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Elite, плоским экраном с разрешением 1.5K, стеклянной тыльной панелью и металлической боковой рамкой.

Напомним, что представленный в начале года REDMI Turbo 4, характеризуется 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и частотой ШИМ-регулирования 1920 Гц, селфи-камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400 Ultra, испарительной камерой на 5000 мм², батареей ёмкостью 6550 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G, модулем NFC, стереодинамиками и защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.