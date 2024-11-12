Инсайдер раскрыл параметры смартфона Honor 300

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфонах серии Honor 300, которые могут представить до конца 2024 года. Старшей модели Honor 300 Pro приписывают наличие флагманского 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, изогнутого OLED-экрана с разрешением 1,5K, основной камеры с 50-Мп перископным модулем и поддержки быстрой беспроводной зарядки. Базовый Honor 300 оснастят чипсетом из серии Snapdragon 7 Gen, плоским дисплеем и поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки.

Напомним, что выпущенный в конце мая Honor 200 характеризуется 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2664:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией), стереодинамиками, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой зарядки и корпусом толщиной 7,7 мм.