Инсайдер раскритиковал Samsung Galaxy Z Fold5

Авторитетный информатор Ice Universe поделился своим мнением о внешнем экране складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold5, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат снова получит 6,2-дюймовый внешний дисплей, как и три предыдущих поколения. «Samsung могут увеличить экран с 6,2 дюйма до 6,4 дюйма, не меняя ширину устройства. Китайские компании это делают. Но в Fold5 ничего не изменится».

Ранее сообщалось, что диагональ внутреннего складного дисплея составит 7,6-дюйма, габариты в разложенном виде 154,9:129,9:6,3 мм, а в сложенном – 154,9:67,1:13,5 мм. Официальный релиз Samsung Galaxy Z Fold5 ожидается в июле или августе этого года.