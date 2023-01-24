Инсайдер рассекретил Samsung Galaxy Book 3 Pro

Профильное издание MySmartPrice и авторитетный информатор Ишан Агарвал поделились подробностями о ноутбуке Samsung Galaxy Book 3 Pro, который будет представлен на презентации 1 февраля. Итак, лэптоп оснастят версиями с 14 и 16-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 3K, чипами Intel Core i5-1340P и Core i7-1360P с интегрированным графическим адаптером Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем NVMe SSD PCIE Gen4 вместимостью до 1 ТБ, 67-Вт комплектной зарядкой и предустановленной ОС Windows 11 Home. 14-дюймовый вариант получит батарею на 63 Втч, толщину 11 мм и массу 1,2 кг, а 16-дюймовый – аккумулятор ёмкостью 76 Втч, толщину 13 мм и массу 1,6 кг.