Инсайдер рассекретил Samsung Galaxy Book 3 Pro

Профильное издание MySmartPrice и авторитетный информатор Ишан Агарвал поделились подробностями о ноутбуке Samsung Galaxy Book 3 Pro, который будет представлен на презентации 1 февраля. Итак, лэптоп оснастят версиями с 14 и 16-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 3K, чипами Intel Core i5-1340P и Core i7-1360P с интегрированным графическим адаптером Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем NVMe SSD PCIE Gen4 вместимостью до 1 ТБ, 67-Вт комплектной зарядкой и предустановленной ОС Windows 11 Home. 14-дюймовый вариант получит батарею на 63 Втч, толщину 11 мм и массу 1,2 кг, а 16-дюймовый – аккумулятор ёмкостью 76 Втч, толщину 13 мм и массу 1,6 кг.

Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутб…
Ключевые производители игровых консолей публично озвучили планы по расширению своих проектов за рамки сво…
Apple отправила в продажу новый MacBook Air…
Появилась весьма интересная информация о том, что компания Apple отправила в продажу ноутбуки MacBook Air…
Apple будет собирать MacBook во Вьетнаме…
Компания Apple годами собирает свою продукцию в Китае, но в последнее время бренду приходится отказыватьс…
Представлено новое поколение ноутбуков MSI Summit E16 Flip E…
Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением моделей MSI Summit E16 Flip Evo и E14 Flip …
MacBook получит сенсорный экран уже скоро…
Когда-то давно, лет пять назад, а может даже больше, некоторые производители ноутбуков приняли достаточно…
Представлен защищенный ноутбук Samsung Galaxy Book 2 Go …
Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book 2 Go, которая получила защиту от уда…
Ноутбуков Apple на чипах M2 Pro и M2 Max пока что не будет…
Некоторое время назад инсайдеры в один голос твердили о том, что весной компания Apple официально предста…
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7i оценен от $2800 …
Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Legion Pro 7i, которая получила новые …
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor