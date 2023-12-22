Инсайдер рассекретил Samsung Galaxy S24

Авторитетный информатор Эван Бласс раздобыл рекламный буклет флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24, раскрывающий ключевые характеристики грядущих новинок. Итак, старшие модели получат AMOLED-дисплеи с разрешением QHD+ и максимальной яркостью 2600 кд/кв.м, а базовый Galaxy S24 – экран с разрешением Full HD+. Также сообщается о защите от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 для американского рынка. Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus оснастят алюминиевой рамкой, а Galaxy S24 Ultra – титановой. В Galaxy S24 Ultra будет 200-Мп основная камера и 10-кратный оптический зум, а в других моделях – 50-Мп камера и 3-кратный зум. Наконец, Galaxy S24 Ultra и Galaxy S24 Plus смогут похвастаться 12 ГБ оперативной памяти, а вот Galaxy S24 – только 8 ГБ. Официальная презентация смартфонов состоится 18 января 2024 года.