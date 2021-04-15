Инсайдер слил Poco M3 Pro 5G в сеть

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что производители в последнее время никак не могут сохранить свои устройства в секрете до официального релиза. Это связано и с большими цепочками поставок, в ходе которых достаточно легко можно потерять секретность, так и с тем, что некоторые бренды в целом не против того, чтобы их устройства обсуждали в сети задолго до официального анонса. Именно по этой причине слив в сеть данных про доступный смартфон Poco M3 Pro 5G мало кого удивил — устройство получит процессор Dimensity 700, систему из трёх камер, большой дисплей и батарею на 5000 мАч. Этого предостаточно, чтобы пользователь с комфортом занимался своими задачами, не переживая о слишком высокой цене смартфона. Жаль, цену еще не слили.