Инсайдер слил характеристики Exynos 2700

Процессор Samsung Exynos 2600, который, как ожидается, будет использоваться в базовом Galaxy S26 и Galaxy S26+ в отдельных регионах, во многом выглядит прорывным решением, особенно по меркам отстающей от конкурентов компании. Тем не менее недавно представленный процессор Samsung далёк от идеала, и именно это создаёт благоприятный фон для того, чтобы Exynos 2700, запланированный к запуску в 2027 году, выглядел заметно более впечатляюще. Малоизвестный инсайдер опубликовал ключевые характеристики будущего процессора Exynos 2700, ориентированного на 2027 год. Если говорить о базовых моментах, Exynos 2700, как ожидается, будет использовать техпроцесс Samsung SF2P, который является следующим поколением 2-нм GAA-технологии, применённой в Exynos 2600.

Новый техпроцесс Samsung, по предварительным данным, обеспечит прирост общей производительности на 12% и снижение энергопотребления на 25% по сравнению с предыдущим техпроцессом SF2. Кроме того, обновлённая технология позволит повысить тактовую частоту главного ядра до 4,20 ГГц против максимальных 3,90 ГГц у Exynos 2600. Также ожидается, что Exynos 2700 будет построен на ядрах ARM Cortex-C2. При этом ARM изменила схему наименований и отказалась от бренда Cortex, поэтому новые ядра, которые появятся в составе Exynos 2700, с высокой вероятностью будут представлены под названиями C2-Ultra и C2-Pro. Это должно позволить компании конкурировать с лидерами рынка на равных условиях.
