Инсайдер слил характеристики корпуса Samsung Galaxy Z Fold 5

Довольно популярный инсайдер Ice Universe, известный своей способностью точно и весьма заранее сливать информацию о неанонсированных смартфонах, опубликовал сообщение с размерами предстоящего складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5. Возможно, самая интересная характеристика касается толщины в сложенном состоянии, которая, как утверждается, составит 13,4 мм. Это заметно, потому что толщина текущей модели Z Fold 4 варьируется от 14,2 мм до 15,8 мм из-за зазора в шарнире и угла экранов в сложенном состоянии. Это может сделать Fold 5 более тонким и плоским, чем его предшественник, возможно, благодаря улучшенному шарниру в стиле капельки, который, как сообщается, будет использоваться компанией Samsung впервые.

Ещё одна характеристика, которую в компании решили улучшить, — это вес, который, как утверждается инсайдером, составит всего 254 граммов, то есть новинка будет на 9 г легче, чем Fold 4. В остальном размеры Fold 5 похожи на Fold 4 — он короче, уже и тоньше на 0,2 мм в развёрнутом состоянии, но это достаточно незначительная разница. Учитывая, что у Fold 5 должны быть такие же размеры экранов, как у Fold 4 (6,2-дюймовый внешний дисплей и 7,56-дюймовый внутренний экран), эти уменьшенные размеры указывают на то, что он может иметь немного меньшие рамки вокруг экрана, но на самом деле заметить разницу в 0,2 мм будет очень тяжело. К сожалению, информации о характеристиках устройства пока что не поступало, но мы надеемся, что скоро данные появятся.
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