Инсайдер слил основные особенности Samsung Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5

Samsung готовится выпустить складные смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 на мероприятии Galaxy Unpacked, которое должно состояться в августе. Впрочем, уже сейчас мы получили достаточно много информации о предстоящих складных устройствах производителя, так что можно примерно понимать, о чём идёт речь. Например, мы знаем, что они будут укомплектованы довольно мощным аппаратным обеспечением, при этом Flip 5 получит значительное обновление в виде экрана на задней панели, но одно, о чём мы до сих пор не слышали, — это о системе камер на этих устройствах. Сегодня у нас появилась информация и об этом, но тех, кто ожидал заметного прорыва в этой области, нам придётся разочаровать.

Согласно информации от известного инсайдера, смартфон Galaxy Z Fold 5 будет иметь тройную камеру на тыльной панели. Это то, что стало нормой для смартфонов серии Z Fold, так что в этом нововведении ничего невероятного просто нет. В этой системе камер вы получите основную камеру на 50 мегапикселей, 12-мегапиксельную ультраширокоугольную и 12-мегапиксельную телефотокамеру. С другой стороны, Galaxy Z Flip 5 будет иметь двойную камеру с главной на 12 мегапикселей и ультраширокоугольную на 12 мегапикселей. Инсайдер также отметил некоторые другие улучшения для обоих устройств, подтверждая ещё раз, что Samsung стремится улучшить общий дизайн смартфонов, а не вводить новые, революционные решения в этой области. Исходя из этого можно предположить, что грядущий смартфон будет более или менее схожим со старыми моделями.