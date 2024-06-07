Инсайдеры поделились информацией про Realme GT7 Pro

Пока что грядущий смартфон Realme GT6 Pro ещё не был официально представлен, хотя, если верить информации западных инсайдеров, его ожидают в ближайшие месяцы. А уже сегодня на просторах интернета появилась утечка информации о его преемнике под названием GT7 Pro. По словам известного китайского инсайдера, который поделился информацией с сайтом Digital Chat Station, смартфон должен выйти ближе к концу этого года. По информации китайского специалиста, будущий смартфон GT7 Pro будет оснащён LTPO OLED-экраном с разрешением 1,5K, который будет поступать от неназванного китайского производителя (скорее всего речь про BOE), процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ встроенной памяти, телеобъективом на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом и аккумулятором ёмкостью 5500 мАч.

Поскольку китайская версия GT6 (не путать с международной версией GT6, которая является переименованным GT Neo6) ожидается с аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, можно быть уверенным в том, что GT7 Pro получит аккумулятор с более скромной ёмкостью. Впрочем, здесь используется достаточно экономный процессор, который отлично справляется с поставленной задачей при минимальном расходе энергии. Вероятно, ближе к официальному релизу у пользователей будет больше информации про данный смартфон, но пока что это лишь предположения от инсайдеров. Сам производитель ничего официально не анонсировал и не показывал, что стоит обязательно учитывать.