Инсайдеры раскрыли процессор из iPhone 17 Air

Внутренняя сборка iOS 18, предназначенная для использования внутри компании, позволила инсайдерам выяснить несколько кодовых названий и идентификаторов чипов Apple, которые ещё не были официально представлены. В частности, в прошивке упоминается чип A19 под кодовым именем Tilos — предположительно, именно он будет использоваться в iPhone 17 Air. Также в коде была обнаружена информация о более мощной версии — A19 Pro с кодовым названием Thera и кодом CPID T8150. Ожидается, что этот чип станет эксклюзивом для моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Сразу после анонса новой флагманской серии iPhone, Apple планирует представить обновлённые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. Они будут оснащены новыми чипами M5 и M5 Pro, проходящими под внутренними названиями Hidra и Sotra. Эти процессоры войдут в состав новой линейки портативных Mac.

Кроме того, в умных часах Apple Watch Series 11 будет использоваться чип Bora, основанный на архитектуре A18. Следующим значимым шагом Apple станет объединение Bluetooth и Wi-Fi модулей в единое решение под названием Proxima — компания планирует использовать его в будущих устройствах. И, наконец, стоит отметить модем C2 5G, который, по всей видимости, будет использоваться в iPhone 17e, который заменит собой iPhone 16e уже в следующем году. Впрочем, ничего удивительного в разработке такого количества чипов нет — у компании явно есть дорожная карта по процессорам на много лет вперёд. Это стандартная практика на самом деле.