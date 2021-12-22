Инсайдеры слили главную особенность Samsung Galaxy S22

Новая публикация издания SamMobile пролила больше света на серию смартфонов Galaxy S22. Речь идет об уровнях яркости, которые будут предлагаться в следующих флагманских смартфонах Samsung. Стоит сразу напомнить, что смартфон Galaxy S21 имеет стандартную и пиковую яркость 1000 и 1300 нит соответственно, и, судя по всему, стандартный S22 не станет ярче своих предшественников. С другой стороны, сообщается, что Galaxy S22 Plus и S22 Ultra получат более качественные дисплеи, чем их предшественники, и их панели будут иметь стандартный уровень яркости 1200 нит, а максимальный уровень яркости — 1750 нит. Для сравнения, Galaxy S21 Plus предлагает пиковый уровень яркости 1300 нит, а S21 Ultra может достигать 1500 нит.

Публикация соответствует слухам, согласно которым Galaxy S22 Ultra достигнет рекордных уровней яркости. Более того, согласно предыдущему отчету, у S22 Plus может быть лучший дизайн передней панели, чем у Ultra. Ходят слухи, что смартфон будет предлагать тонкие, однородные лицевые панели и меньший подбородок, чем у топовой модели. Это может помочь ему стать популярным телефоном. Кроме того, инсайдеры считают, что S22 будет иметь 6,06-дюймовый экран, S22 Plus будет иметь 6,55-дюймовую панель, а Ultra будет иметь 6,8-дюймовый дисплей. Соответственно, флагманский гаджет в топовой комплектации действительно будет достаточно производительным и большим, чтобы необходимость в линейке Note отпала полностью — возрождать её нет никакого смысла.