Инсайдеры слили главную особенность Samsung Galaxy S22

Публикация соответствует слухам, согласно которым Galaxy S22 Ultra достигнет рекордных уровней яркости. Более того, согласно предыдущему отчету, у S22 Plus может быть лучший дизайн передней панели, чем у Ultra. Ходят слухи, что смартфон будет предлагать тонкие, однородные лицевые панели и меньший подбородок, чем у топовой модели. Это может помочь ему стать популярным телефоном. Кроме того, инсайдеры считают, что S22 будет иметь 6,06-дюймовый экран, S22 Plus будет иметь 6,55-дюймовую панель, а Ultra будет иметь 6,8-дюймовый дисплей. Соответственно, флагманский гаджет в топовой комплектации действительно будет достаточно производительным и большим, чтобы необходимость в линейке Note отпала полностью — возрождать её нет никакого смысла.